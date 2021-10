Sortir dans la Manche : jeudi 28 mai

Le Festival du livre de jeunesse et de bande-dessinée revient pour une 28ème édition à Cherbourg-Octeville. Dès aujourd'hui pour les scolaires et jusqu'à dimanche pour tous, le festival sera riche en événement. Le grand public a rendez-vous de vendredi soir 18h à dimanche soir 18h à la plage verte. C'est gratuit.



L'association Vélorution Cherbourg organise, pour la 3ème année consécutive, une bourse aux vélos d'occasion. A partir de 10h et jusqu'à 12h, les vendeurs peuvent venir déposer leurs vélos et les acheteurs peuvent choisir leur deux roues en fin de matinée. Rendez-vous, ce dimanche, sur la plage verte. Plus d'informations sur Vélorution



Dimanche, ce sont les Demoiselles de la Manche à Saint-Lô. C'est une marche et une course féminines de 5km. L'objectif de cette manifestation est de faire de la prévention quand au dépistage du cancer du sein. Les inscriptions sont closes pour cette année mais vous pouvez toujours y assister à partir de 15h30 sur la plage verte et rendez-vous sur Les Demoiselles de la Manche