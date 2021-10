Dans un mois, le Rétro Festival remet les voitures sous les feux des projecteurs

En tête d’affiche et aux côtés de 500 à 600 autres véhicules, les répliques de cylindrées ayant fait une apparition remarquée derrière la caméra : “Kitt”, conduite par David Hasselhoff dans la série K2000, la DeLorean présente dans “Retour vers le futur”, la Choupette du film “Un amour de coccinelle”, la Jeep de Jurassik Park ou encore la Ford Anglia de la saga Harry Potter. Sans oublier les sportives favorites du plus célèbre agent secret de sa Majesté. Qui plus est, une exposition les présentera dans l’enceinte du Rétro Festival.

Le public pourra même acquérir la véritable Mini du film Les vacances de Mister Bean, mise en vente aux enchères... Un personnage “très célèbre” devrait aussi se joindre à ce plateau alléchant... Les pronostics vont bon train.

Pratique. Samedi 27 et dimanche 28 juin à l’hippodrome de Caen. Site web : www.retrofestival.fr.