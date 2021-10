Wang Kelian (Malaisie) (AFP). Migrants: 139 corps dans les tombes retrouvées en Malaisie (estimations)

Les autorités malaisiennes estiment que les tombes découvertes dans des camps servant au trafic d'êtres humains près de la frontière avec la Thaïlande renferment 139 corps, a annoncé jeudi un ministre. "D'après la taille des tombes, et après avoir nettoyé le site (.) nous avons une meilleure idée: une seule tombe, une seule personne", a déclaré le ministre de l'Intérieur adjoint Wan Junaidi Tuanku Jaafar. La police avait annoncé lundi avoir découvert dans cette zone reculée du nord du pays 139 fosses et 28 camps qui semblaient abandonnés depuis peu. Comme l'AFP lui demandait si les autorités pensaient donc avoir retrouvé 139 corps, le ministre a répondu "oui". Les investigations préliminaires ont montré que les corps étaient revêtus d'un linceul blanc comme le veut la tradition musulmane. Les tombes étaient signalées par un bâton de bois. "Selon nos investigations, il semble pour l'instant que (les victimes) aient été inhumées correctement, les corps étaient enveloppés dans des draps blancs, à la manière des enterrements musulmans", a poursuivi le ministre lors d'une conférence de presse organisée à Wang Kelian, localité située à la frontière avec la Thaïlande. "Certaines tombes étaient peu profondes, les autres pas". La crise des migrants actuelle a éclaté début mai quand la Thaïlande a découvert dans la jungle du sud du pays des camps de migrants et des charnier. C'est cette découverte qui a décidé Bangkok à sévir contre la traite, ce qui a désorganisé les filières. Des milliers de migrants, dont la destination finale est bien souvent la Malaisie, ont été abandonnés en mer par leurs passeurs. La police malaisienne a fait savoir que 37 trafiquants présumés avaient été arrêtés depuis le début de l'année. Le ministre malaisien a expliqué que les forces de sécurité n'avaient pas patrouillé le secteur parce que la zone était considérée comme inaccessible. La police a commencé à l'explorer le 11 mai, après la découverte des charniers thaïlandais.

