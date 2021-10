Caserne Canada : la fermeture la nuit ne fait pas l'unanimité

La fermeture de la caserne Canada la nuit sera effective à partir du 1er juin. A trois jours de cette date, Eric Vève, conseiller départemental de Caen 5, accompagné de Jézabel Sueur, sa binôme, et de représentants des sapeurs-pompiers ont choisi de s'exprimer publiquement. « La fermeture de la caserne Canada va impacter tous les centres de secours de l'agglomération », explique Gaetan Lechevalier, secrétaire général de la CGT 14 et sapeur-pompier exerçant dans la caserne en question. « On demande aux centres de la Folie Couvrechef et d'Ifs de couvrir le secteur de la caserne Canada, alors que les effectifs, eux, ne vont pas augmenter », ajoute Eric Vève. Pour les sapeurs-pompiers, c'est simple : « sur le terrain cette décision est totalement infaisable ! »

Caen la mer est composée de trois casernes situées à Ifs, la Folie Couvrechef et place du Canada. Cette dernière représente 20% de la totalité de l'activité soit 3 000 interventions par an dont 1 200 la nuit. Son secteur d'intervention va du centre-ville, à la Haie Vignée, en passant par le quartier Saint-Ouen et même jusqu'à Venoix.

Un recours en référé va être déposé auprès du Tribunal administratif de Caen par Jézabel Sueur et Eric Veve, soutenu par les représentants des sapeurs-pompiers. Une pétition doit aussi être lancée sur le site www.mesopinions.com.