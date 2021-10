Exposition à Rouen : le plastique c'est fantastique

Il y a 20 ans, George Nuku, sollicité pour les décors du film Tommyknockers inspiré par le livre de Stephen King, crée ses premières sculptures en plexiglas : " Pour coller au récit fantastique, j'ai imaginé les armes extraterrestres dans ce matériau. Depuis, même si je n'ai jamais cessé de travailler la pierre, le bois ou la nacre, j'y reviens fréquemment". Dans cette nouvelle installation, bombonnes et bouteilles de plastiques se marient au plexiglas: "ce sont les totems de la vie moderne, mais en tant qu'agent polluant il me semble naturel de les utiliser pour dénoncer la pollution humaine".

Ambassadeur de la culture maori

Même si le plexiglas est un matériau moderne, George Nuku le taille de manière traditionnelle: " Les motifs gravés ont, comme dans la culture maori dont je suis issu, une signification précise. Je procède par rainures ( Haehae) et encoches (Pakati) pour créer mes motifs géométriques". Dans ses œuvres souvent monumentales, George Nuku évoque en effet systématiquement la cosmogonie maori, les rites et traditions de sa communauté et ses ancêtres et divinités.

Bottled ocean 2015

Dans une lumière tamisée et bleutée, les sculptures exposées sont toutes mobiles. En oscillant en permanence, elles créent des effets visuels troublants et évoquent un monde flottant. Au centre du dispositif est suspendue une pirogue censée accueillir les derniers survivants d'un univers post-apocalyptique. Ils migrent vers une terre promise escortés par des requins marteaux sous la vigilance de Ru ancêtre célèbre polynésien et de Tangoroa, le dieu des océans.

Grand voyageur

Ayant choisi Rouen comme port d'attache, l'artiste voyage néanmoins en permanence pour son art. Après une dernière exposition à Taïwan et en Australie, l'artiste prépare actuellement une exposition pour la société européenne des océanistes à Bruxelles et sera de retour à Rouen en novembre prochain pour une mise en scène de grande envergure dans les galeries du muséum et en façade avec à nouveau pour thématique l'environnement.

