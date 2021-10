Malicorne (France) (AFP). La rose à la recherche du parfum perdu

A force de chercher la rose parfaite, les hybrideurs en ont oublié le parfum. Aujourd'hui, l'odeur est redevenue un critère de recherche, mais loin derrière des considérations techniques, chères aux pays producteurs d'Afrique et d'Amérique latine. "De 1930 à 1980, il fallait que les roses soient comme du Baccarat, turbinées, avec des pétales qui s'ouvrent doucement. Des fleurs en hélices d'avion, c'était ça la mode", raconte Maurice Jay, le grand sage des roses, président de la société française des roses. Sur les rosiers de jardins, "on est revenu à des pétales plus chiffonnés, qui ont des épidermes souples pour laisser le parfum s'échapper". Sur la rose de vase, "il existe quelques variétés parfumées mais c'est exceptionnel. C'est à ce titre qu'Only Lyon est une vraie réussite", sourit ce passionné. Only Lyon est une nouvelle rose qui sera baptisée vendredi dans le cadre du festival international de la rose organisé à Lyon jusqu'en octobre. C'est Arnaud Delbard qui l'a mise au point. Lui, c'est le petit-fils de Georges. Depuis trois générations, la famille crée des fruits et des roses à Malicorne, petite commune perdue dans le nord de l'Auvergne. Et ils cherchent la rose parfaite: celle qui conjuguera critères esthétiques (gros bouton sur tige allongée), techniques (résistance aux maladies du rosier qui supporte le transport, la chambre froide) et qui aura du "sentiment". C'est-à-dire du nez - Une variable d'ajustement - Ils sont avec Meilland Richardier les plus importants créateurs en France: ils font naître quelque 150.000 variétés nouvelles par an. Dans la salle des mariages de Malicorne, Arnaud Delbard tente des associations. Il pioche parmi une collection de milliers de roses, blanches, fuchsia, jaunes; des odeurs de litchi, de musc, de pêche, de rose; des longues tiges, des épines ou moins d'épines, des fleurs qui s'ouvrent en turbine, en quartier. Certaines, il est allé les chercher en Chine ou en Iran. Dans cet incroyable éventail, il choisit deux variétés pour une tentative de mariage. Ensuite, Catherine Morge, hybrideuse ici depuis 20 ans, "castre la rose": elle "enlève les pétales, les étamines pour dégager le pistil". Puis elle "va saturer le pistil avec du pollen d'une autre variété". De là va pousser le fruit, contenant des dizaines de graines, des nouvelles variétés frères et soeurs, qui seront ensuite plantées et testées pendant plusieurs années. Mais au final, ils ne vont retenir qu'une poignée de nouvelles fleurs par an. Dans ce lent processus, le parfum reste toutefois une variable d'ajustement. Les pays producteurs "veulent des plantes qui font des prouesses techniques", admet Arnaud Delbard. La production de la plupart des fleurs coupées a été délocalisée en Equateur, Colombie, au Kenya ou en Ethiopie, même s'il subsiste en France quelques serres dans le Var. "Pour produire des roses en France toute l'année, il faudrait chauffer et mettre de la lumière plusieurs mois par an. Cela coûterait trop cher et aurait une empreinte carbone importante. Sur l'équateur, il y a 12 heures de soleil et 12 heures de nuit, toute l'année. C'est le printemps perpétuel", justifie Arnaud Delbard. Évidemment produire là-bas induit d'avoir des fleurs qui supportent le transport, avec des pétales durs, résistants et de longues tiges pour les vases. Et comme le parfum vient de la décomposition moléculaire des pétales, et qu'il s'exprime au mieux sur des pétales mous, en poussant si loin, les roses en ont perdu leur âme. A ce titre, Only Lyon, rose classique à la robe blanche et rose ET odorante, sonne comme une promesse. Même, si le mieux pour "avoir une rose parfumée, serait de rétablir des circuits courts et de sur-emballer la fleur pour la protéger", reconnaît le rosiériste.

