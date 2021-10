Paris (AFP). Roland-Garros: Monfils au deuxième tour malgré quelques ratés

Gaël Monfils, tête de série N.13, s'est qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros, en battant lundi Edouard Roger-Vasselin (123e) en quatre sets 6-2, 6-7 (5/7), 6-1, 7-5, non sans s'être montré assez irrégulier. Souvent considéré comme le meilleur espoir français à Paris, où il avait atteint les demi-finales en 2008, Monfils s'est compliqué les choses dans un match qu'il donnait l'impression de pouvoir gagner plus facilement. Le Parisien, demi-finaliste à Monte-Carlo cette année, a pris le contrôle du match dans le premier set. Il a encore compté un break d'avance dans le deuxième, avant de se laisser un peu endormir et de se faire reprendre. Il n'a laissé aucune chance à Roger-Vasselin, vainqueur en double à Roland-Garros en 2014 avec Julien Benneteau, dans la troisième manche. Mais Monfils s'est à nouveau retrouvé en difficulté dans le quatrième set. Il a dû sauver quatre balles de break d'entrée, avant de mener 3-1. Débreaké une première fois, il a ensuite servi pour le match à 5-4. Roger-Vasselin est revenu une nouvelle fois à 5-5. Mais Monfils, qui avait renoncé à aller à Rome en raison d'une douleur à un genou, a réussi à abréger le match. "Il était un peu tendu au début, il m'a donné pas mal de points. Mais j'ai eu une petite baisse de concentration au deuxième set. Il a été agressif, et a bien tenu au tie-break", a déclaré Monfils sur le court après le match. "Mais je m'en suis pas mal sorti, j'espère monter en puissance", a ajouté le N.2 français, qui affrontera au prochain tour l'Argentin Diego Schwartzman ou l'Autrichien Andreas Haider-Maurer.

