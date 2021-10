Au temps passé, ambiance tamisée

L’endroit est discret et attire comme un havre de paix tout en haut de la rue Caponière. Ambiance tamisée, tentures épaisses de couleurs vives et banquettes conviviales en font un restaurant calme et confortable. Sa petite taille ajoute à son caractère intimiste : une vingtaine de couverts dans un ensemble bien agencé et sobre.



Un plat du jour alléchant

La cuisine est plus sophistiquée. En entrée à la carte, terrine de lapin, foie gras mi-cuit ou saumon mariné accompagné de raifort (6,5 à 11,5 euros). En plat, pavé d’andouille de Vire à la moutarde, joue de bœuf braisée ou filet de bar poëlée et mousseline d’artichaut (autour de 14 euros). Deux menus de 22,5 euros et 29,5 euros alternent ces recettes. Trois formules du jour sont également proposées : à 13 euros (plat et café), 17euros (entrée+plat ou plat+dessert) et à 22 euros, qui inclut entrée, plat et dessert. Le choix n’est pas permis, mais la proposition est alléchante : aujourd’hui, c’est "croustillant de gambas" et "sauté de porc à la provençale", conclu par une salade de légumes de fruits frais. C’est très bon, bien que le croustillant pêche un peu en quantité. Les amateurs de desserts y trouveront aussi leur compte, avec une "soupe d’agrumes" ou une brioche au chocolat cuisiné, façon pain perdu.

Pratique. "Au temps passé", 11 rue Caponière. Ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche après-midi. Tél. 02 31 30 57 47