Papillons de Nuit 2015 : revivez les moments forts de la soirée de dimanche en photos

Pour ses quinze ans, le festival Papillons de Nuit nous a offert une programmation attrayante. La troisième soirée de cette quinzième édition a dévoilé un spectacle riche. Sur les scènes Vulcain, Thecia et Erebia se sont succédés des pointures nationales et internationales comme Yannick Noah, Black M, Ms Lauryn Hill, Electro Deluxe et Arthur H mais aussi de belles découvertes comme Bigflo & Oli ou Shake Shake Go. Cette troisième soirée fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur la scène musicale locale avec Lewis Evans & The Orchestra Choir Of Love et les gagnants du tremplin Tendance Ouest - Papillons de Nuit Beach Youth.

Les festivaliers étaient au rendez-vous pour accueillir dans la bonne humeur les performances scéniques de ces artistes. Revivez les moments forts de la soirée du dimanche en photos.