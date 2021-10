Retrouvez un lieu célèbre de la région sur Tendance Ouest et gagnez votre escapade chez B'O Resort à Bagnoles de l'Orne et vos soins « O Minérale ressourçante » d'une valeur de 85 € comprenant 3 soins: un bain apaisant aux arômes de pommes à cidre , une application d'argile revitalisante du dos et un soin d'hydrothérapie.

Vous Êtes Ici c'est chaque matin de la semaine entre 7h30 et 8h30 avec Wilfried sur Tendance.