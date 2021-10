Cannes (AFP). Festival de Cannes: le palmarès - EN DIRECT

16:17 GMT - On se hisse sur les épaules des uns et des autres, des piles de livres, des escabeaux, des lampadaires Mais le verdict fuse de toute part: "on voit mieux a la télé!" 16:11 GMT - L'équipe de "Dheepan" arrive à pied mais passe presque inaperçue La foule attend des "grosses stars". 16:06 GMT - Premiers frémissements dans la foule à la vue de Vincent Lindon, arrivé à pied. L'acteur, largement salué par la critique, est à l'affiche de "La Loi du marché" de Stéphane Brizé, dans lequel il joue un chômeur. 16:06 GMT - "Invitation please": la poignée de festivaliers qui tentent de décrocher une place pour la soirée de clôture ne déploient pas beaucoup d'originalité et ne semblent pas trop y croire Sur le tapis rouge, les photographes et le personnel du festival ont pris place, tous de noir vêtus. Vers 16H30, de fines gouttes ont surpris sur les badauds. Mais la pluie a cessé et les parapluies sont repliés. "Ah maintenant, j'ai une vue splendide!", s'écrie un spectateur. Le public est très calme et discipliné et se presse dans la bonne humeur, sans coups de coude. 16:06 GMT - L'Américain Todd Haynes, réalisateur de "Carol", histoire d'une passion amoureuse entre deux femmes dans l'Amérique puritaine des années 50, parle d'une "semaine incroyable pour le cinéma", rapporte Déborah Cole de l'AFP. 16:06 GMT - L'heure de la Palme d'Or approche avec une dernière montée des marches, riches en indices sur le palmarès attendu de façon imminente. L'équipe du film "La loi du marché" du Français Séphane Brizé avec Vincent Lindon a été l'une des premières à fouler le tapis rouge, un retour sur la Croisette qui laisse espérer une récompense, relate le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot. 16:06 GMT - Parmi les mieux placées, une dizaine d'étudiantes niçoises qui se sont connues sur Twitter. Elles tiennent un blog, cannescotéfangirl, avec des photos de stars "pour ceux qui ne peuvent pas venir à Cannes". Leur meilleur souvenir de la semaine: "Michael Fassbender!", crient-elles en coeur. "Il a fait une photo avec nous qu'il a mise sur instagram!". Elles ont détesté l'attitude snob d'Emma Stone, en revanche: "pas un regard pour les fans". 16:06 GMT - A 14 heures, le tapis était entièrement déroulé sur les marches du Palais des Festivals, alors que les touristes se bousculaient pour des selfies devant les barrières de sécurité, constate Julie Pacorel-Mouttet, envoyée spéciale de l'AFP. Déjà installé sur son escabot, Jo, 72 ans, patientait en début d'après-midi sous un parasol blanc. Cet habitué des marches depuis 30 ans en a vu défiler, des stars, et cette année il juge la prestation "un peu légère". "Les Américains nous ont snobé, ils passent 2-3 minutes à nous saluer, pas plus. Heureusement il y a les Français, comme Depardieu qui nous a signé des autographes, et Cotillard, adorable!". D'ailleurs, c'est à l'actrice française que Jo décerne la "palme de la classe", même s'il regrette sa robe courte: "on préfère les longs froufrous à Cannes". 16:04 GMT - EN DIRECT - Le jury du Festival de Cannes s'apprête à dévoiler le grand vainqueur d'une édition jugée inégale, riche en histoires d'amour et en réflexions sur la vieillesse, la mort et le temps qui passe. La cérémonie débutera peu avant 19h00 (17h00 GMT). Le jury pourrait concentrer ses choix sur les films qui ont suscité le plus d'enthousiasme: "Youth" de l'Italien Paolo Sorrentino, "Carol" de l'Américain Todd Haynes, "The Assassin" du Taïwanais Hou Hsiao-hsien, "Mia Madre" de l'Italien Nanni Moretti, "Le fils de Saul" du Hongrois Laszlo Nemes ou "The Lobster" du Grec Yorgos Lanthimos. Pour le prix d'interprétation masculine, les noms les plus souvent cités sont ceux du Britannique Michael Caine, 82 ans, et de l'Américain Harvey Keitel, 76 ans, dans "Youth", ou encore celui de Vincent Lindon en chômeur humilié dans "La Loi du marché" de Stéphane Brizé. L'Américain John Turturro dans "Mia Madre" ou le Britannique Tim Roth dans "Chronic" de Michel Franco pourraient aussi être plébiscités. Les frères Coen, qui président cette 68e édition, devront composer avec les autres membres du jury: les réalisateurs Xavier Dolan et Guillermo del Toro, les actrices Sienna Miller, Sophie Marceau et Rossy de Palma, l'acteur Jake Gyllenhaal et la chanteuse Rokia Traoré. Suivez le direct télé de l'AFP TV après l'annonce du palmarès sur:

