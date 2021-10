Monte-Carlo (Monaco) (AFP). F1: Nico Rosberg (Mercedes) remporte le GP de Monaco

L'Allemand Nico Rosberg (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Monaco de Formule 1, dimanche dans les rues de la Principauté, devant son compatriote Sebastian Vettel (Ferrari) et son coéquipier britannique Lewis Hamilton, qui reste en tête du championnat du monde. C'est la deuxième victoire d'affilée pour Rosberg en 2015, après l'Espagne début mai, et sa troisième d'affilée à Monaco, et elle est totalement inespérée. "Je sais que j'ai eu de la chance car Lewis méritait de gagner", a réagi Rosberg, à chaud, en descendant du podium. Le vice-champion du monde, qui revient à dix points d'Hamilton au championnat, est passé en tête après une neutralisation par la voiture de sécurité, provoquée par un accrochage au 63e tour entre Max Verstappen (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Lotus). A ce moment-là, soit à 15 tours de la fin, Hamilton a été le seul à rentrer au stand, à la demande de son équipe, alors qu'il était en tête depuis le départ et n'avait pas besoin de changer de pneus. Rosberg et Vettel ont saisi l'aubaine, sont restés en piste, et Hamilton n'a jamais pu les dépasser, même en pneus super-tendres neufs, quand la course a repris, au 70e tour. "On gagne ensemble, on perd ensemble", a réagi Hamilton après le podium. "On va s'asseoir et parler de tout cela tranquillement. Je reviendrai l'an prochain pour gagner", a-t-il ajouté.

