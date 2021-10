Alor Setar (Malaisie) (AFP). Crise des migrants en Asie: des charniers découverts en Malaisie

La Malaisie a annoncé dimanche la découverte de fosses communes susceptibles de renfermer les dépouilles de migrants du Bangladesh et de Birmanie, victimes de la traite d'êtres humains au coeur d'une crise régionale. Le ministre malaisien de l'Intérieur, Zahid Hamidi, cité par le site internet du journal The Star, a expliqué que ces charniers avaient été mis au jour près de camps mis en place par les passeurs, à proximité de la frontière avec la Thaïlande. "Mais nous ne savons pas combien il y en a. Nous allons probablement retrouver d'autres corps", a dit le ministre. Selon le journal malaisien Utusan, qui cite une source non identifiée, une trentaine de fosses communes renfermant "des centaines de squelettes" ont été découvertes. Le Star, citant aussi des sources non identifiées, parle de charniers contenant les corps de "près de 100 migrants Rohingyas". La police thaïlandaise avait découvert début mai des camps de transit de migrants dissimulés dans la jungle du sud de la Thaïlande ainsi que des fosses communes contenant des restes humains, vraisemblablement ceux de Bangladais et de Rohingyas, minorité musulmane persécutée vivant essentiellement en Birmanie. Après cette découverte, la Thaïlande avait décidé de sévir contre les passeurs, et les filières d'immigration de ces candidats à l'exil, dont la destination finale est bien souvent la Malaisie, se sont retrouvées en conséquence désorganisées. Des milliers de personnes ont été abandonnées en mer par les trafiquants et certains bateaux ont été refoulés dans un premier temps vers le large dans une sorte de jeu de "ping pong humain" dénoncé par les ONG. Depuis, les gouvernements de la région ont assoupli leur position. - Accueil temporaire - L'ONU estime que 2.000 personnes sont toujours en perdition en mer alors que la mousson est proche. Plus de 3.500 boat-people ont réussi à accoster en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie ces deux dernières semaines. D'après la presse malaisienne, les derniers charniers ont été découverts près de Padang Besar et Wang Kelian, localités situées le long de la frontière avec la Thaïlande, dans l?Etat malaisien de Perlis. La police s'est refusée à commenter ces informations dans l'attente d'une conférence de presse prévue lundi. Le ministre de l'Intérieur s'est dit "choqué" que de tels charniers aient pu être découverts en Malaisie. Jusqu'à présent, Kuala Lumpur avait démenti que des camps de migrants ou des fosses communes puissent exister sur son sol. Soumises aux pressions de la communauté internationale, la Malaisie et l'Indonésie viennent d'annoncer qu'elles chercheraient à localiser et secourir les bateaux de migrants auxquels elles fourniront un accueil temporaire. Un porte-parole de l'armée indonésienne a annoncé que ces opérations de recherche avaient commencé vendredi. Mais aucun bateau n'avait été localisé samedi soir. Djakarta a annoncé dimanche qu'il se préparait à rapatrier "par étapes" dans leur pays 720 migrants bangladais. La Malaisie avait elle annoncé jeudi la mobilisation de sa marine et de ses garde-côtes mais n'a repéré pour l'instant aucune embarcation. La plupart des migrants bangladais cherchent à échapper à la pauvreté. Mais les Rohingyas fuient eux les persécutions et les ONG comme la communauté internationale ont appelé Rangoun à résoudre les causes de leur exode massif. Environ 1,3 million de Rohingyas vivent en Birmanie, qui leur refuse la citoyenneté et les considère comme des immigrés clandestins du Bangladesh. Marginalisés, ils sont victimes de multiples discriminations. Et ces dernières années, la montée des violences communautaires et les affrontements entre bouddhistes et musulmans, qui ont fait environ 200 morts et 140.000 déplacés en 2012, a encore accéléré l'exode.

