Les Irlandais ont largement approuvé la légalisation du mariage homosexuel à l'issue du référendum historique organisé vendredi, selon des résultats publiés samedi par la chaîne nationale RTE portant sur une majorité des circonscriptions. Le oui l'emporte avec 62,3% des voix, selon ces résultats, qui concernent 40 circonscriptions sur 43 et ne laissent plus aucune chance de victoire au camp du non.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire