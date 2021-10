Papillons de Nuit 2015 : revivez les moments forts de la première soirée en photos

Pour ses quinze ans, le festival Papillons de Nuit nous a offert une programmation attrayante. La première soirée de cette quinzième édition a dévoilé un spectacle riche. Sur les scènes Vulcain, Thecia et Erebia se sont succédés des pointures nationales et internationales comme Selah Sue, Christine and The Queens, IAM, The Avener, Grand Blanc ou encore Benjamin Clementine. Cette première soirée fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur la scène musicale locale avec le beatmaker caennais Superpoze et le groupe Drone Projet, originaire d'Alençon.

Les festivaliers étaient au rendez-vous pour accueillir dans la bonne humeur les performances scéniques de ces artistes. Revivez les moments forts de la soirée du vendredi en photos.