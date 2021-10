Bagdad (AFP). Première contre-attaque irakienne depuis la prise de Ramadi par l'EI

Les forces irakiennes, appuyées par des milices chiites et des tribus sunnites, ont repris samedi des positions au groupe jihadiste Etat islamique (EI) près de Ramadi, dans leur première contre-attaque depuis la chute de ville clé il y a six jours, selon des commandants. "Les opérations militaires pour libérer la localité de Houssayba, à sept kilomètres à l'est de Ramadi (100 km à l'ouest de Bagdad), ont commencé", a déclaré à l'AFP un colonel de police sur le champ de bataille. Des secteurs de la localité ont été repris par les forces irakiennes, a-t-il ajouté sous le couvert de l'anonymat, n'étant pas autorisé à parler à la presse. "Jusqu'ici, le commissariat de Houssayba a été libéré, de même que le secteur autour. L'opération fait des progrès significatifs". Le lancement de cette opération a été confirmé par le chef de la principale force tribale dans le secteur, cheikh Rafeh Abdelkarim al-Fahdawi. "L'opération pour reprendre Houssayba a débuté, avec une large participation des combattants tribaux", a-t-il dit à l'AFP. "Les forces de sécurité avancent et ont déjà repris un vaste secteur", a ajouté le chef de la tribu Albou Fahd. Le colonel de police a précisé que l'opération impliquait la police locale et fédérale, la force d'intervention rapide du ministère de l'Intérieur, des soldats de l'armée régulière, des forces paramilitaires chiites des Unités de mobilisation populaire et des combattants tribaux. Les jihadistes de l'EI se sont emparés dimanche dernier de Ramadi, après trois jours de combats, et tentaient depuis d'avancer vers l'est de la capitale de la province occidentale d'Al-Anbar, région qu'ils contrôlent déjà en grande partie.

