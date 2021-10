Sortir dans l'Orne : lundi 25 mai

A partir de ce soir, retrouvez la 4ème édition de L'aigle en scène, un festival de théâtre amateur. Le programme est à retrouver sur L'Aigle

Vendredi, assistez au spectacle de Patrick Sébastien à Alençon. L'occasion de découvrir son nouveau spectacle où il renoue avec le Music-Hall, avec ses meilleures imitations et les tubes populaires que l'on connaît. C'est ce vendredi à 20h30 à l'Anova d'Alençon.

Tout ce week-end, la ville de Sées fêtera les 5 ans de la fête des plantes. Plus de vingt professionnels, venus des départements et régions limitrophes, proposeront à la vente diverses fleurs, plantes et arbustes ainsi que du matériel de jardinage. Plusieurs animations seront au programme de ces deux jours, notamment un troc de plantes le samedi matin. Rendez-vous aux Jardins du Palais d'Argentré samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.