Ryad (AFP). Arabie saoudite: explosion dans une mosquée chiite de l'est du pays

Une explosion s'est produite vendredi dans une mosquée chiite de l'est de l'Arabie saoudite, a annoncé le ministère saoudien de l'Intérieur, un militant chiite faisant état d'un attentat suicide ayant fait des morts et des blessés. L'explosion a secoué une mosquée de la localité de Koudeih, province du Qatif, a indiqué le porte-parole du ministère saoudien de l'Intérieur, sans faire état de victimes. Mais un militant chiite local a affirmé qu'il s'agissait d'un attentat suicide qui a fait quatre morts au moins et plusieurs blessés. Des sites d'information de l'est de l'Arabie saoudite ont publié des photos de corps de victimes baignant dans leur sang. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, cité par l'agence officielle SPA, a ajouté qu'un enquête avait été ouverte après l'explosion et promis de donner ultérieurement plus de détails. Selon le militant chiite, l'hôpital de Qatif a lancé des appels à des dons de sang. L'établissement a également rappelé des membres du personnel qui étaient de repos, laissant supposer un nombre plus important de morts et de blessés. La localité de Koudeih est située au nord de la ville de Qatif, au coeur de la Province Orientale où se concentre la minorité chiite.

