Paris (AFP). Roland-Garros: Nadal pourrait affronter Djokovic en quarts de finale

Rafael Nadal, vainqueur de neuf des dix dernières éditions de Roland-Garros, pourrait affronter en quarts de finale le N.1 mondial Novak Djokovic, selon le tirage au sort effectué vendredi à Paris. Cette confrontation anticipée entre les deux immenses favoris du tournoi est rendue possible par le statut de tête de série N.6 de l'Espagnol. Pour la première fois de sa carrière, Nadal arrive à Roland-Garros sans figurer parmi les quatre premières têtes de série. Même en 2005, lors de son premier succès à Paris, il avait bénéficié du forfait de l'Australien Lleyton Hewitt (alors N.2), pour transformer son 5e rang mondial à l'ATP en tête de série N.4. Le tirage au sort a réservé un rude traitement à Nadal, qui débutera face au jeune Français Quentin Halys (304e mondial). Il pourrait croiser en huitièmes de finale le Bulgare Grigor Dimitrov (N.10). Et s'il passe l'obstacle Djokovic, c'est le Britannique Andy Murray (N.3) qui pourrait l'attendre en demi-finale. Le Majorquin, quatorze fois titré en Grand Chelem, a connu un début de saison très difficile, qui l'a vu descendre à la 7e place mondiale, son plus mauvais classement depuis dix ans. Il aborde Roland-Garros avec le pire ratio victoires/défaites (17/5) sur terre battue de sa carrière. Pour la première fois, il n'a gagné aucun Masters 1000 avant d'arriver à Paris. Djokovic, lui, reste sur 22 victoires de rang. Il a remporté cette année l'Open d'Australie et les Masters 1000 d'Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome.

