Gamers : la communauté grandit à Rouen

Gamers, geek, Lan, cheat, gameplay... Depuis plus de 20 ans maintenant, le vocabulaire des jeux vidéo s'immisce progressivement dans notre société. Aujourd'hui, pas un jour sans croiser un adepte de Mario, Street Fighter ou Fifa. En Seine-Maritime, la communauté de gamers "se compte en plusieurs milliers", assure Pierre Vasse, joueur depuis toujours et futur créateur du premier bar à jeux vidéo de Normandie. Une communauté qui s'est rassemblée au fur et à mesure de la montée en puissance des consoles et des PC dans nos vies. Un itinéraire en trois étapes.

La communauté grandit

La première, c'est celle d'une constitution d'un vrai peuple de gamers. En 1996, Lionel Richard fonde avec deux amis Camisole, magasin de jeux vidéo (et de société) situé rue Jeanne d'Arc à Rouen. "À cette époque, c'est l'explosion de Nintendo, de la Playstation 1. Il n'y avait personne sur ce créneau à Rouen." Les clients, appartenant généralement à la classe des 16-30 ans, affluent. Lionel Richard se souvient d'un épisode en particulier, la sortie du premier Metal Gear : "Je n'étais pas encore à Camisole. Mon patron veut commander une cinquantaine d'exemplaires du jeu. On en a vendu 350 en deux jours, il a fallu en recommander." Les jeux mythiques - Final Fantasy VII, Street Fighter 2, Fifa, GTA - finiront de scotcher les Rouennais à leurs écrans.

Le relais associatif

"Ensuite, les gamers se sont rassemblés dans des associations et ont assumé pleinement leur passion", explique Pierre Vasse. C'est la deuxième étape. Double KO voit le jour en 2012 et rassemble tous les fans de jeux vidéo de combat autour de parties conviviales et endiablées : "Nous comptons 50 adhérents mais accueillons plusieurs centaines de joueurs lors de notre grand événement, annuel, le Summer Event, qui aura lieu à Rouen les 12 et 13 septembre", souligne son président Adrien Simon. DS In Rouen, axé, comme son nom l'indique, sur la console portable de la Nintendo, a quant à elle été fondée en 2013.

Le business du jeu

Dernière étape, la constitution d'entreprises qui gravitent autour du jeu vidéo. C'est là que Pierre Vasse et ses deux associés interviennent. "Nous allons fonder le premier Barcraft de Normandie." Un bar à jeux vidéo au principe simple : "C'est un bar classique où l'on peut jouer gratuitement aux jeux vidéo sur consoles ou PC et où l'on peut regarder les plus grandes compétitions mondiales de jeux vidéo." Le bar, dont le nom est tenu secret, devrait ouvrir en avril 2016. À l'heure où les multinationales investissent de plus en plus dans le monde du jeu vidéo, les fondateurs partent à la recherche de partenaires. Une soirée test, organisée au bar du Highlands, a rassemblé plus de 300 gamers. Une réussite.

Les héros des jeux vidéo ont même investi les rues rouennaises. Sur un mur de l'avenue de Bretagne, un petit Mario autocollant défie Yoshi. La preuve par l'image que les gamers ont gagné la partie.