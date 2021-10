Tendance Ouest a installé son studio au coeur de la caserne Chantereyne pour fêter les 50 ans du lieu et rendre hommage à l'engagement quotidien des 80 marins pompiers de Cherbourg.

De 7h00 à 9h00, Célia Caradec et ses invités évoquent l'histoire des marins pompiers, leur organisation (4 compagnies seulement en France et le bataillon de Marseille) leurs actions spécifiques en mer et sur la radioprotection, le recrutement, le quotidien, les souvenirs et les projets...

