Des lycéens normands préfèrent les langues vivantes pour débattre

40 lycéens participaient hier aux débats citoyens en langues vivantes étrangères entre lycéens bas-normands, avec pour sujet : "le vote doit-il être obligatoire ?"

Face à face, deux fois en anglais (un concours pour les lycées professionnels et un autres pour les généraux), en italien, en allemand et en espagnol, deux équipes s'affrontaient à chaque fois à coup d'arguments. Une équipe défendant le "Oui", l'autre le "Non".

Hasard du calendirer, cet événement se tenait dans un contexte particulier avec la réforme en cours du gouverneent sur les collèges. Une réforme qui en partie les langues vivantes. Reportage au Conseil régional...

Le lycée général Napoléon à L'Aigle et le Lycée professionnel Maréchal Leclerc d'Alençon ont remporté le concours en anglais. Le lycée Napoléon à L'Aigle s'est également imposé en espagnol. Victoire en italien pour le Lycée Marie Curie de Vire et succès du lycée Alain d'Alençon pour l'Allemand.