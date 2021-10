Rouen signe la charte de la vie nocturne

Avec 38 000 étudiants à Rouen, la vie nocturne rouennaise tient une place importante dans l'animation urbaine. Yvon Robert, maire de Rouen, a tenu à le souligner. "Rouen est une ville vivante, où on vit aussi la nuit." Si la vie nocturne est indispensable et synonyme de dynamisme, elle génère parfois des conflits avec ceux qui dorment.

La ville a donc fait évoluer la charte de la vie nocturne et en a signé une troisième, avec ses partenaires notamment la préfecture ou l'UNEF et la FEDER (syndicats étudiants). Différentes actions seront mises en place dans cette nouvelle charte, notamment le renforcement de la présence humaine nocturne, la mise en oeuvre d'actions concrètes de prévention des excès ou encore la création d'un label qui sera décerné aux établissements qui respecteront la règlementation et la tranquillité publique. "Nous continuerons également les contrôles des établissements de nuit", a conclu Jean-Loup Gervaise, adjoint au maire en charge de la tranquillité publique.