Cannes (AFP). Cannes: le sulfureux Love de Gaspar Noé fait scandale sur la Croisette

Des dizaines de spectateurs refusés à l'entrée, des applaudissements à la fin du film et des critiques ironiques: un parfum de scandale s'est répandu dans la nuit sur la Croisette avec la projection du dernier film de Gaspar Noé, "Love", avec des scènes de sexe crues. Le film en 3D laisse peu de place à l'imagination avec notamment des éjaculations en gros plan, des orgies, un travesti Les affiches avaient donné un avant-goût de "Love", l'une d'elles présentant un pénis en gros plan. Plus de 2.000 personnes ont formé une file d'attente bien avant l'heure de la projection, peu après minuit, mais des dizaines disposant pourtant de billets n'ont pu entrer dans le Palais des Festivals et ont vivement protesté. Le film raconte les souvenirs que Murphy, un réalisateur, a gardés de sa plus grande histoire d'amour, avec Electra, deux années de passion, de jeux et d'excès. Deux personnages du film s'appellent Gaspar et Noé. Le cinéaste argentin, qui vit et travaille en France, veut "montrer l'état amoureux dans ce qu'il a de plus charnel", explique-t-il dans les notes de production. "Depuis des années, je rêvais de faire un film qui pourrait reproduire la passion d'un couple amoureux dans tous ses excès aussi bien physiques et émotionnels", ajoute-t-il. "Un mélodrame contemporain incluant des scènes de sexe et transcendant la règle ridicule qui dit qu'un film classique ne peut contenir des scènes explicitement sexuelles, parce que tout le monde aime faire l'amour". "Je veux filmer ce que le cinéma s'est rarement autorisé à filmer, soit pour des raisons commerciales ou des raisons légales", concluait Noé. Le film est produit par Vincent Maraval, qui est également le producteur de "Welcome to New York" sur l'affaire DSK, sorti uniquement en VOD. Le film avec Gérard Depardieu avait été projeté dans un cinéma de quartier en marge du Festival de Cannes, l'an passé. Gaspar Noé, 51 ans, a choisi de filmer en 3D car cette technique donne au spectateur "un plus grand sens d'identification avec le personnage principal et son état mélancolique". - Le scandale de 2002 - Le cinéaste n'en est pas à sa première controverse. La projection, en 2002 sur la Croisette, de son film avec Monica Bellucci et Vincent Cassel, "Irréversible", qui montre notamment une interminable scène de viol, avait scandalisé le festival cette année-là. Une vingtaine de personnes avaient été victimes d'évanouissements ou de crises de nerfs à la projection et des dizaines de spectateurs avaient préféré quitté la salle. Gaspar Noé a eu droit cette fois à une longue ovation debout après la projection. Mais le film a aussi été critiqué sur les réseaux sociaux où l'on parle de "mauvais sexe dont on ne voit pas la fin". Le sélectionneur de films du festival, Thierry Frémaux, a présenté le dernier long métrage de Noé en annonçant au public - quelque 2.000 personnes - qu'il "connaîtrait très, très, très, bien les personnages dans deux heures". Les critiques de la presse étaient très négatives. "Ce n'est pas un film porno - le dialogue n'arrive pas à ce niveau", a ironisé le journaliste de la BBC Jason Solomons. Romain Burrel, (Les inrocks, Têtu), a estimé que "le porno n'est toujours pas soluble dans le cinéma".

