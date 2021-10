Berlin (AFP). Merkel: le Partenariat oriental ne vise pas l'élargissement de l'UE

Le Partenariat oriental "n'est pas un instrument de la politique d'élargissement de l'Union européenne", a affirmé jeudi la chancelière allemande Angela Merkel, avant le début d'un sommet entre 28 pays de l'UE et six pays d'ex-URSS visant à leur rapprochement. "Nous ne devons pas éveiller de fausses attentes que plus tard nous ne serons pas en mesure d'honorer", a-t-elle déclaré lors d'un discours devant les députés allemands du Bundestag.

