Entre 28 et 32 lits vont fermer au centre hospitalier d'Alençon, et trente postes vont être supprimés. La décision, qui a déjà été présentée en conseil de surveillance et en CTE, sera actée le 30 juin prochain.

Ce jeudi 21 mai, la CGT va réunir pendant 3h les personnels de cet hôpital, à qui des efforts incommensurables ont déjà été demandés depuis des années (suppressions de RTT, pause déjeuner) pour redresser les comptes du site ornais, qui a déjà connu des suppressions de postes, notamment d'aides soignantes.

Paradoxalement à ces annonces de fermetures de lits et de suppression de postes, le Chic Alençon/Mamers affiche +1,2% d'activité supplémentaire.

Pascal Lamarche, délégué CGT :

30 suppressions de postes à l'hôpital d'Alençon Impossible de lire le son.

Une grève nationale contre la loi santé est annoncée dans les hôpitaux le 25 juin prochain, à l'appel d'une intersyndicale CGT/ FO /Sud.