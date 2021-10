Assassinat dans le Bessin : jusqu'à 15 ans de prison

La cour d'assises du Calvados a condamné un homme à 15 ans de réclusion criminelle hier à l'encontre de l'un des trois accusés, impliqué dans l'assassinat de Cartigny-l'Épinay dans le Bessin, sur fond de drogue. Les faits remontent au 1er juin 2013. Il a été reconnu coupable d'avoir orchestré ce drame. L'un de ses complices, auteur des coups de feux mortels a écopé de 12 ans de prison. Le troisième accusé, jugé pour destruction d'une preuve a lui été condamné à six ans de prison.

Lors de l'audience, l'accusé qui a écopé de 15 ans a déclaré, reconnaissant volontiers la préméditation : Une fois les vitres baissées, j’ai dit à Damien de tirer. Il l’a fait à deux reprises et on est reparti. C’était prévu que ça se passe comme ça. J'y allais pour que ça cesse.