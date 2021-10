Paris (AFP). Nouvelle aide de 300 euros pour certains chômeurs de plus de 60 ans attendant leur retraite

Le ministre du Travail, François Rebsamen, a annoncé mercredi la création d'une prime mensuelle de 300 euros par mois pour les chômeurs de plus de 60 ans bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou du RSA socle (revenu de solidarité active) qui ont toutes leurs annuités. Le gouvernement "vient de le décider: pour remplir l'engagement du Président de la République, un nouveau dispositif va être mis en place pour répondre aux situations individuelles les plus difficiles. Il consistera à verser une prime mensuelle de 300 euros par mois aux bénéficiaires de l'ASS ou du RSA socle qui percevront ainsi une aide d'un montant de plus de 800 euros en attendant de pouvoir liquider leurs droits à la retraite", a déclaré le ministre du Travail lors des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale.

