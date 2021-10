Ce challenge a mis en compétition des élèves de 1ère et de Terminale en « science et techniques de l'industrie, spécialité Énergie et Environnement », venus de toute la Basse-Normandie, comme Clément, du lycée La Morandière, de Granville :

Le challenge « Eco-Bike » disputé dans Alençon Impossible de lire le son.

Panneaux solaires, accumulateurs, roue électrique : pour parcourir un maximum de kilomètres en limitant la consommation d'énergie électrique, les lycéens doivent soigner leur conduite, comme Adrien et Amaury, du lycée Alain d'Alençon :

Le challenge « Eco-Bike » disputé dans Alençon Impossible de lire le son.

Pour parcourir les 16km de cette épreuve, les vainqueurs ne consomment pas plus que l'énergie dépensée par deux ampoules électriques, allumées pendant une heure...