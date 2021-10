Musique à Saint-Lô : découvrez les premiers noms des Rendez-Vous Soniques

La sixième édition des Rendez-Vous Soniques se déroulera à Saint-Lô du 10 au 14 novembre 2015. Après avoir dévoilé il y a quelques semaines la venue d'Hubert-Félix Thiéfaine, les organisateurs du festival ont annoncé cinq nouveaux noms qui rejoignent la programmation : Coeur de Pirate, Birds On a Wire, Soprano, Lou Doillon et Feu! Chatterton.

Coeur de Pirate (Le Normandy, 11 novembre)

Avec à son actif plusieurs albums qui ont conquis le public français et la presse, Béatrice Martin aka Coeur de Pirate est de retour avec un nouvel album Roses dont on a pu découvrir le premier titre Oublie-moi.

Birds On a Wire (Théâtre Roger Ferdinand, 11 novembre)

Birds On a Wire est un duo féminin composé de Rosemary Standley, sublime voix du groupe Moriarty, et de Dom La Nena violoncelliste sud-américaine qui a travaillé avec Jane Birkin, Camille ou encore Etienne Daho. Ensemble, elles reprennent avec finesse et émotion les standards du folk américain, des chants traditionnels sud-américains et de la musique baroque.

Soprano (Salle Beaufils, 12 novembre)

Figure emblématique du rap français, Soprano a débuté sa carrière aux côtés des Psy4 De La Rime. Véritable bête de scène, le marseillais a fait ses preuves en solo en dévoilant des tubes qui ont conquis le public comme Cosmo, Fresh Prince ou Le Clown.

Lou Doillon (Le Normandy, 13 novembre)

Après une carrière au théâtre, dans le cinéma indépendant ou comme modèle de photographes, Lou Doillon avait dévoilé en 2012 son premier album Places, réalisé par Etienne Daho. Récompensée par une Victoire de la Musique, Lou Doillon reviendra en ocotbre 2015 avec un deuxième album lumineux et profond produit par Timber Timbre.

Feu! Chatterton (Le Normandy, 14 novembre)

Composé de cinq dandys parisiens, Feu! Chatterton naît en 2012 des cendres de Chatterton, formation plus orientée vers le jazz et slam. Avec Feu! Chatterton, ils ajoutent une batterie et une basse afin d'injecter une énergique dose de rock. Ils offrent ainsi un univers singulier et poétique, mêlant des mélodies élegantes à leurs textes lyriques.

Plus de renseignements par ici.