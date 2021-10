Mémorial de Caen : les 5e rencontres des dessinateurs de presse auront lieu du 11 au 13 septembre

Annoncé comme étant reportées, les Rencontres internationales des dessinateurs de presse auront lieu en septembre prochain, avec une soirée inaugurale le 11, en écho aux attentats de septembre 2001 aux Etats-Unis. "Le 7 janvier en France fait partie de la même guerre qui a commencé le 11 septembre aux Etats-Unis", explique ainsi Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial. Le décalage dans le temps de cette édition a permis aux organisateurs de travailler la formule, le contenu et la qualité des débats, mais aussi de mieux penser la sécurité. L'événement prend une autre ampleur dans le contexte actuel, marqué par les derniers attentats de Paris et Copenhague.

Ainsi, à partir du 1er juin, les personnes souhaitant assister aux différents débats et conférences seront invitées à se préinscrire sur le site officiel du Mémorial. Jusqu'à 700 entrées seront accordées, alors que le musée restera fermé les 12 et 13 septembre. Par ailleurs, contrairement aux éditions précédentes, le festival ne s'exportera pas en dehors des murs du Mémorial, et notamment dans les établissements scolaires. L'interaction avec les élèves se fera via des tweets, pendant les conférences. L'intégralité des débats sera retransmise sur Internet. Des enseignants seront tout de mêmes invités pour débattre de l'usage du dessin de presse à but pédagogique.

Une quarantaine de dessinateurs et une dizaine de professeurs sont attendus. "Un bon dessin décrypte plus facilemement une situation complexe qu'un long discours, ce qui est d'ailleurs la mission du Memorial", conclut le maire de Caen, Joël Bruneau.