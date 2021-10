Contrat pro aux Girondins de Bordeaux pour Frédéric Guilbert

Un Normand de plus en ligue 1 ! Le jeune Frédéric Guilbert, 20 ans, s'engage avec les Girondins de Bordeaux pour deux ans. Un contrat professionnel pour ce défenseur qui a commencé le football à l'AS Valognes, à l'âge de 6 ans. Six ans plus tard, il rejoint le Stade Malherbe de Caen, où il tiendra le rôle de capitaine en coupe Gambardella.

Pas conservé par le SMC, le Valognais rejoint à l'été 2013 l'effectif de Denis Goavec à l'AS Cherbourg (CFA à l'époque).

Après une saison dans l'équipe réserve des Girondins, Frédéric Guilbert signe donc son premier contrat professionnel. Il a déjà joué 169 minutes en ligue 1, et Willy Sagnol l'a même titularisé lors du dernier match, face à Lyon, samedi 16 mai.