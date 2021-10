Sortir dans la Manche : mercredi 20 mai

Aujourd'hui, un ciné filou goûter est proposé aux enfants au Cinémoviking de Saint-Lô. Au programme «Les contes de la mer», un programme de 3 courts métrages pour découvrir le monde de la mer. Rendez-vous à 15h cet après-midi. C'est 5€ pour deux personnes (1 enfants + 1 accompagnateur adulte). Plus d'infos sur Cinémoviking



Le Festival Papillons de Nuit débute vendredi soir avec Tendance Ouest. Cette année, c'est la 15ème édition. Tout au long du week-end, retrouvez Tendance Ouest en direct du Festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves.



Vendredi, il y a du football. L'US Avranches reçoit l'équipe de Luçon pour le compte de la 34ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère. Plus d'infos sur US Avranches