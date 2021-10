Le nouveau tramway de Caen desservirait le théâtre en 2019

Sur son site internet, Caen la mer a mis à la disposition du grand public ces derniers jours, un document intitulé "Projet tramway 2019", composé de 15 pages pour faire le tour de la question. L'agglomération y fait passer les idées de ses élus sur le sujet, à savoir que le "contexte économique et financier, tant national que local a évolué", depuis l'adoption du projet à deux lignes fin 2012. En cause, "la baisse importante des dotations de l'Etat dès 2014 et la diminution du versement transport."

Comme annoncé ces derniers mois, les élus soutiendront un scénario plus modeste, assurant le remplacement du matériel actuel de la ligne du TVR par un tramway fer. Une extension de la ligne B sur 750m depuis le quartier de la Grâce de Dieu en direction de Fleury-sur-Orne est confirmée, avec notamment un arrêt au collège Marcel Pagnol. S'y trouvera le futur centre d'exploitation et de maintenance. La réalisation de la ligne « Presqu'île » sur 1,7 km est également toujours à l'ordre du jour, pour partir de l'avenue Victor Hugo en direction de la place Saint-Pierre, et c'est nouveau, aller jusqu'à la place du théâtre.

Des réunions de concertation sont prévues le mois prochain, avant les études et les appels d'offres qui s'étaleront sur la fin de l'année et jusqu'en 2017.



