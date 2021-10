Tourisme : le Calvados veut davantage miser sur le médiéval

"Attirer les visiteurs qui souhaitent allier l'Histoire, la fête et la gastronomie" : tel est l'objectif poursuivi par la municipalité caennaise, représentée ce lundi par Nathalie Bourhis, conseillère municipale. Ce sont plus de 150 000 personnes qui participent chaque année aux différentes fêtes médiévales organisées dans le Calvados ; réunir l'ensemble de ces fêtes dans un seul et même événement permettra de “faire du Calvados une destination médiévale” et ainsi “promouvoir et valoriser le territoire normand.”



A un an du 950ème anniversaire de la victoire de Guillaume le Conquérant lors de la Bataille d'Hastings en 1066, le Calvados souhaite “mettre en valeur ses monuments, améliorer la circulation piétonne et contribuer à l'amélioration de la vie médiévale à Caen.”

Plusieurs rendez-vous sont prévus :

Les 27 et 28 juin à Touques

Les 4 et 5 juillet à Bayeux

Les 11 et 12 juillet à La Pommeraye

Du 2 au 9 août à Crèvecoeur-en-Auge

Les 14, 15 et 16 août à Falaise

Les 19 et 20 août à Argences

Les 19 et 20 septembre à Merville-Franceville-Plage

L'année 2016 s'annonce, à son tour, riche en reconstitution historique avec la 30ème édition des Fêtes Médiévales de Bayeux ainsi que l'organisation de grandes fêtes médiévales à Dives-Sur-Mer, Cabourg et Houlgate du 7 au 9 août.



Retrouvez l'intégralité du programme des différentes manifestations ici.