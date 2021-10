Rouen : le four à pain de la Pannevert, un an après

Le four, qui avait été réhabilité en 1991, a été emporté par les flammes dans un incendie criminel en août 2013. "Les bénévoles étaient abasourdis", raconte Sylvain Engelhard, président du CHS "mais il ne fallait pas baisser les bras, ils ont été présents dès le lendemain pour remettre le four en état". Neuf mois de travaux ont été nécessaires à la restauration du four et aujourd'hui, on peut s'offrir une miche de pain, travaillée et cuite traditionnellement, tous les 1er et 3e vendredi de chaque mois et les week-ends. C'est dans un esprit d'échange et de partage que les habitués et les promeneurs s'y rendent pour acheter leur pain. "Le public peut voir les artisans travailler" et ces derniers livrent quelques-uns de leurs secrets. Un endroit qui vaut le détour.