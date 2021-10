Cannes (AFP). Une journée à Cannes: Isabelle Huppert sous les bombes, l'acte politique de Vincent Lindon

Voici les hommes, les femmes, les films et événements, qui ont marqué la sixième journée du Festival de Cannes, lundi: Les femmes - Isabelle Huppert: en tête d'affiche, l'actrice française est à Cannes pour défendre "Louder than Bombs" du Norvégien Joachim Trier, film introspectif qui évoque une photographe de guerre, mère de famille, qui décide de mourir, laissant les siens à leurs interrogations. "Louder than Bombs" scrute les sensations que peuvent générer les non-dits dans une famille. Pour l'acteur irlandais Gabriel Byrne, l'époux de l'actrice dans le film, jouer avec Isabelle Huppert "est le summum de (son) ambition professionnelle". - Charlotte Le Bon: dans le nouveau film d'animation des studios Disney Pixar, la comédienne est la voix française de la "joie". Transformé en personnage, l'émotion est la vraie star du dessin animé "Vice-Versa", petit précis de psychanalyse habile et touchant, accessible à tous et ovationné lundi à Cannes. Les hommes - Vincent Lindon: à l'affiche de "La Loi du marché" de Stéphane Brizé, en compétition à Cannes et dans lequel il joue un chômeur, l'acteur a déclaré à l'AFP que ce long métrage était un "acte politique". A propos de son personnage, Vincent Lindon salue "sa faculté à encaisser les coups, par sa révolte intérieure". "C'est un personnage que j'ai fantasmé, j'avais envie d'être lui. Je pense que le fait de l'interpréter ne m'a pas laissé indemne", a ajouté l'acteur. - Yokichi Nakagawa: âgé de 73 ans, le journaliste japonais est le doyen de ses 4.000 confrères. Il couvre, cette année, son 38e festival. Son premier souvenir de Cannes? "L'Arbre aux sabots" d'Ermanno Olmi, Palme d'Or en 1978. "C'est fatigant, mais ça m'attire toujours autant", confesse à l'AFP ce cinéphile de toujours. L'avis des critiques A mi-parcours, l'horreur des camps dans "Le fils de Saul", la mort d'une mère dans "Mia Madre" et les amours défendues entre deux femmes de "Carol" semblent se dégager dans la course à la Palme d'Or. Toutefois, "Carol" de l'Américain Todd Haynes, passion amoureuse entre deux femmes dans l'Amérique puritaine des années 50, est plébiscité à la fois par les festivaliers et les critiques. Avec son premier film sur la Shoah, le Hongrois Laszlo Nemes a réussi à créer le choc de la première semaine, en cette année anniversaire des 70 ans de la libération des camps. "Mia Madre", le dernier Moretti est le chouchou de la critique française, selon les pronostics pour la Palme publiés par la revue Le Film Français. Mais les étrangers ont moins aimé cette ?uvre autobiographique du réalisateur d'"Habemus Papam". La Croisette attend encore avec impatience la dernière livraison du Chinois Jia Zhang-Ke, "Mountains May Depart", après le succès de "A Touch of Sin". Ou encore le Taiwanais Hou Hsiao-Hsien ("The Assassin"), sans oublier le retour sur les marches du monumental Gérard Depardieu pour "Valley of Love", de Guillaume Nicloux, où il retrouve Isabelle Huppert, 25 ans après "Loulou" de Maurice Pialat. Les phrases - Les frères Coen "aiment tout, des westerns série B à Bergman. Ils peuvent aller dans toutes les directions. Ils sont imprévisibles". (Gabriel Byrne, à propos des présidents du 68e jury du Festival de Cannes, avec qui il a tourné "Miller's Crossing") - "Je suis absolument ravi, fou de bonheur que ce film soit en compétition à Cannes, parce que c'est un endroit absolument magique pour le mettre en lumière." (Vincent Lindon, à propos du film "La Loi du marché") Tapis rouge Ils étaient sur les marches lundi soir: Eva Longoria, Paris Hilton, Victoria Silvstedt, Virginie Ledoyen, Clovis Cornillac, Samuel Le Bihan, Alexandre Arcady Le producteur américain John Lasseter, patron de la création de Disney en tête, l'équipe de "Vice-Versa", nouveau film d'animation des studios DIsney Pixar, dont le réalisateur Pete Docter accompagné des voix anglaises et françaises (Charlotte Le Bon, Mélanie Laurent, Marilou Berry, Pierre Niney et Gilles Lellouche) ont fermé la marche.

