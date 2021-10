Sarah Deysine, la jeunesse triomphante à la mairie de Caen

Son téléphone portable n'est jamais loin. Sans tomber dans le cliché d'une génération Y ultra-connectée, Sarah Desyne, 23 ans, fait malgré tout preuve d'une dextérité étonnante au moment de taper du clavier sur son smartphone. Sur l'écran, les jeux sont rarement d'actualité. Son terrain à elle, c'est celui de la politique caennaise, des réseaux sociaux et des dossiers municipaux. Directrice-adjointe du cabinet du maire, elle compose avec Bertrand Cousin, le cercle rapproché de Joël Bruneau depuis son élection en mars dernier.

Mais leur collaboration a commencé bien plutôt, sans le savoir. "Joël Bruneau a travaillé avec ma mère à partir de 1991 en tant qu'assistant parlementaire et plus récemment il suivait d'un œil mes études", expose la jeune femme. "Un jour de septembre 2013, on a pris un café pour évoquer la campagne alors qu'il n'était pas encore sûr d'y aller. Je lui ai donné des idées sur l'aspect social notamment, et en décembre, il m'a demandé de faire partie de sa liste", ajoute la native de Caen, passée par le collège Lemière et son "sport-étude natation", puis le lycée Sainte-Marie.

Devant la proposition et n'étant pas encartée dans un parti, elle prend le temps de la réflexion. Au soir de la victoire, le poste au cabinet lui est offert. Il faut alors trouver l'équilibre entre ce travail très prenant et la fin de son master Sciences-Po-HEC. "C'est bon je vais pouvoir me concentrer uniquement sur ma tâche à l'Hôtel de Ville". De là à être elle-même maire un jour ? "Je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie".