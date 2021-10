L'incendie s'est déclaré à l'angle de la rue des Marais et de l'avenue du Président Kennedy. Les trois locataires de l'habitation, dont un homme de 39 ans, ont été réveillés par une odeur de brûlé. Et pour cause : un compteur électrique venait d'être détruit. L'incendie s'est vite propagé à la cave de l'habitation, la dégradant largement. Le plancher du rez-de-chaussée a été également dégradé et les murs ont été noircis.

Aucun des locataires n'est blessé mais la famille doit être relogée.