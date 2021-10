Aden (AFP). Yémen: raids nocturnes sur des positions de rebelles à Aden

Des avions de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont visé dans la nuit de dimanche à lundi des positions des rebelles chiites Houthis à Aden, dans le sud du Yémen, après l'expiration de la trêve humanitaire, ont indiqué des sources militaires et des témoins. Au moins deux véhicules des Houthis ont été détruits dans ces raids dans le quartier Tawahi de la grande ville du sud et trois autres dans celui de Khor Maksar, ont ajouté ces sources sans pouvoir avancer de bilan des pertes humaines des Houthis. Les avions de la coalition ont lancé dans la soirée deux raids contre d'autres positions rebelles à Aden, près d'une heure après l'expiration de la trêve de cinq jours. Un raid a pris pour cible l'enceinte du palais présidentiel et l'autre une base des forces spéciales, deux sites contrôlés par les rebelles et leurs alliés, des militaires fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Il s'agissait des premiers raids aériens enregistrés au Yémen après l'expiration à 20H00 GMT de la trêve, en vigueur depuis mardi soir pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen. Le cessez-le-feu avait été initié par l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition qui mène depuis le 26 mars une campagne aérienne contre les rebelles chiites, en soutien aux partisans du président en exil Abd Rabbo Mansour Hadi. Cette trêve a été entachée par des combats au sol, parfois meurtriers, entre rebelles et forces pro-Hadi ainsi que par des escarmouches à la frontière saoudienne où le royaume a déploré des attaques depuis le nord du Yémen, contrôlée par les Houthis.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire