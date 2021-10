Placebo, Fakear, Ibeyi et vos soirées club du week-end

Votre soirée concert

Le Festival Papillons de Nuit continue à Saint-Laurent-de-Cuves dans la Manche. Ce soir retrouvez notamment Carl Barat and the Jackals, Placebo, Fakear ou encore Ibeyi et Malo. Les horaires sont sur papillonsdenuit.com et sur l'appli smartphone.

Au Cargö à Caen c'est la « Folle soirée » de clôture de la Lesbian & Gay Pride avec DJ Bluff. C'est entre 9 et 12 euros et ouvert à toutes et tous dès 22h00.

Dans vos clubs

Le « DJ serom Spring Tour » fait étape à l'Amirauté au Casino de Cherbourg. Il viens chauffer le dancefloor de votre discothèque et vous fera gagner son nouvel album.

De beaux mâles pour vous mesdames au Koncept à Lessay pendant l'élection de « Mister Koncept ». L'entrée est gratuite.

Aux Planches à Deauville c'est la « Full Moon Party » dans une ambiance fluo avec des ateliers maquillage.

« Kiss Me I'm Celib » au Plan B à Mâle avec un bracelet en fonction de votre disponibilité. Vert: Celib' / Jaune : Indécis / Rouge : En couple.

Profitez également du week-end prolongé de la Pentecôte à l'Agrion à Ver avec des centaines de peluches offerte.