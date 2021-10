Bagdad (AFP). Irak: l'EI affirme avoir pris le contrôle total de Ramadi

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a affirmé dimanche avoir pris le contrôle total de la ville irakienne de Ramadi, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad, un sévère revers pour les forces pro-gouvernementales. L'EI a revendiqué cette victoire sur des forums jihadistes. "Dieu a permis aux soldats du califat de nettoyer toute la ville de Ramadi", écrit le groupe, ajoutant: "ils la contrôlent, avec les bataillons de chars et de lanceurs de missiles s'y trouvant, ainsi que le centre de commandement des opérations (de la province d'Al-)Anbar". "Des dizaines (de membres de forces pro-gouvernementales) ont été tués et des centaines de rénégats ont fui", s'est-il félicité, en faisant référence par le terme "renégats" aux combattants des tribus sunnites alliées au gouvernement. Peu avant, le porte-parole et conseiller du gouverneur de la province, Mouhannad Haimour, avait annoncé la perte du centre de commandement des forces de sécurité à Ramadi, permettant de facto à l'EI de prendre de contrôle effectif de la ville. "Le centre de commandement des opérations dans la province d'Al-Anbar a été déserté", a-t-il affirmé. L'EI avait lancé jeudi une nouvelle offensive sur Ramadi avec une vague d'attentats suicide. Les combats ont fait environ 500 morts --civils ou membres des forces de sécurité-- en deux jours, selon Mouhannad Haimour. L'EI contrôle déjà la majeure partie de la vaste province désertique d'Al-Anbar, qui s'étend des frontières syriennes, jordaniennes et saoudiennes jusqu'aux portes de Bagdad.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire