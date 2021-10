DSR : Ifs n'enchaîne pas, l'AG Caen souffle

AS Ifs 1-2 US Granville (B)

Au stade Pierre Mendès-France, les deux formations avaient l'occasion de se rapprocher significativement du maintien.

Battus 5-0 à l'aller, les Ifois démarrent timidement la rencontre. Lebouteiller botte un coup-franc qui se niche dans les bras de Godefroy (6'). Barry adresse un bon centre pour ce même Johan Lebouteiller qui croit marquer mais tombe sur un Godefroy inspiré... mais abandonné par sa défense car le Granvillais parvient à reprendre pour ouvrir le score (0-1, 9'). Trois minutes plus tard, la passe en retrait de Desfaudais n'est pas assurée et Quesnot n'en profite pas devant Rioult (12'). Godefroy, sollicité, sort difficilement le coup-franc de Barry (13').

Imprécis dans ce premier acte, les Ifois peinent à maîtriser le jeu au contraire de Granvillais beaucoup plus simples dans leurs échanges et dont la communication positive joue un vrai rôle. Décalé en déviation, Quesnot tape une demi-volée qui ne trouve que le petit filet (28'). Bien que finissant bien, avec peut-être un penalty oublié sur Maurice Nouet, les locaux rentrent aux vestiaires avec un retard.

Toujours aussi peu appliqué, Ifs est près de concéder un second but mais Godefroy sort bien devant Akassou (56'). Nouet enlève trop sa frappe après un centre de Besri (58'), mais la superbe combinaison entre les deux attaquants aboutit à un bon ballon pour Kévin Vallienne qui crochète à l'intérieur et trompe Rioult d'une frappe au premier poteau (1-1, 63').

Les débats sont plus équilibrés mais l'arbitre saccade trop le jeu alors que le match est plaisant.

Les visiteurs appuient sur l'accélérateur et sur une ouverture de Desfaudais, Akassou dévie de la tête pour Diaby. Celui-ci perce vers le but et sert parfaitement son compère qui avait suivi et bat le gardien d'une impeccable reprise (1-2, 80'). Dans le temps additionnel, les Ifois réclament une main de Letourneur. Celui-ci fait le geste mais son bras est collé au corps... Au coup de sifflet final, les protestations et la frustration de Maurice Nouet et de ses partenaires n'y changeront rien.

Face à des Granvillais plus constants dans le jeu, les verts d'Hervé Savaroc s'inclinent et regardent à nouveau dans le rétroviseur avant de se rendre à Lisieux, premier relégable à quatre unités derrière.



AG Caen 2-1 CA Lisieux

Car les Lexoviens se sont inclinés sur le synthétique de Caen Nord, dans un match de la peur. Alors que les Caennais attendent le résultat d'une réserve concernant leur match disputé le week-end dernier à Granville (1-1), ceux-ci ont fait le travail en glanant une victoire importante qui les laisse hors de la zone rouge, un point devant l'adversaire du jour.

La réserve de Saint-Lô, en demi-finale de la Coupe régionale, est loin d'être sauvée. Le revers à domicile devant Equeurdreville (1-2) en atteste. Avec 53 points comme Lisieux, les Manchots vont devoir s'accrocher et battre impérativement Bourguébus lors de la prochaine journée.

Bourguébus qui est sorti victorieux de son match capital face à Honfleur, déjà relégué (4-1). Avec 52 points, le BSFC n'est pas mort et le match à venir sera déterminant.

Carentan, qui concède le nul devant la MOS (1-1), devra aussi se livrer jusqu'au bout. En revanche, Mondeville a acquis son maintien grâce à son résultat nul à Vire (1-1).