Marseille (AFP). Noyade près des calanques à Marseille: découverte du 2e corps

Un deuxième corps a été retrouvé en début d'après-midi dimanche, non loin de l'endroit où trois adolescents s'étaient jetés à l'eau, près des calanques dans le 8e arrondissement de Marseille, a-t-on appris dimanche auprès des marins-pompiers. La brigade de marins-pompiers de la ville avait été alertée samedi soir de la disparition de trois adolescents à l'entrée de la calanque de Saména, à proximité du port de la Madrague, alors qu'un fort mistral soufflait sur la cité phocéenne. L'un d'eux, âgé de de 17 ans, a réussi à regagner la rive à la nage dans la soirée, ont précisé les marins-pompiers. Des recherches avaient été mises en place pour retrouver les deux autres adolescents de 16 ans. Elles avaint été interrompues à 23H00 samedi et avaient repris dimanche matin. Un premier corps avait été retrouvé dimanche matin non loin du lieu de disparition, à 15 mètres du rivage, près du port de Goudes, ont indiqué les marins-pompiers sans toutefois faire, dans l'immédiat, un lien entre la disparition des deux adolescents. La police a été chargée d'une enquête.

