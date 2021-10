Sanaa (AFP). Yémen: l'émissaire de l'ONU appelle à prolonger la trêve humanitaire

L'émissaire de l'ONU au Yémen a appelé à prolonger de cinq jours la trêve humanitaire dans ce pays, qui expire dimanche à 20H00 GMT, lors d'une conférence à Ryad boycottée par les rebelles chiites Houthis. Cet appel a été lancé alors que de violents combats opposant rebelles chiites et forces pro-gouvernementales ont encore fait des victimes civiles dans le sud du Yémen. "J'appelle toutes les parties à respecter cette trêve pour au moins cinq jours supplémentaires", a déclaré Ismaïl Ould Cheikh Ahmed en s'adressant, au nom du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, lors d'une conférence sur la crise yéménite. Cette trêve, qui n'a pas permis d'acheminer suffisamment d'aide humanitaire dans les différentes zones touchées par le conflit armé, "devra se transformer en un cessez-le-feu permanent", a-t-il ajouté. Intervenant au nom du groupe des "Amis du Yémen", l'ambassadeur de Grande-Bretagne dans ce pays, Edmund Fittton-Brown, a appelé "toutes les parties à respecter la trêve et à travailler pour son extension". La trêve est en vigueur depuis mardi soir. Elle a été initiée par la coalition arabe, conduite par Ryad, qui a depuis suspendu sa campagne de raids aériens lancée le 26 mars contre les rebelles et en soutien aux partisans du président yéménite en exil Abd Rabbo Mansour Hadi. Mais cette coalition a prévenu qu'elle perdait patience face aux "violations" répétées de cette pause par les Houthis. - 14 civils tués dans le Sud - La situation était relativement calme dimanche dans la capitale Sanaa et à Aden, principale ville du Sud, selon des habitants. Mais dans la nuit, 14 civils ont été tués dans le bombardement par les rebelles de Fardayn, un village proche de Taëz (sud), théâtre de nouveaux combats nocturnes, selon un responsable local. Deux rebelles ont par ailleurs été tués dans une embuscade à Dhaleh (sud), selon des témoins. Dans la province voisine de Chabwa, des tribus ont menacé dans un communiqué de donner l'assaut contre Ataq, chef-lieu de cette province tenue depuis avril par les rebelles, et appelé la population à quitter la ville sous 24 heures. Dans la capitale Sanaa, des habitants espèrent le maintien du cessez-le-feu: "Nous nous soucions peu de nourriture ou d'eau mais nous avons besoin de sécurité. Nous espérons que cette trêve deviendra permanente", explique ainsi Oum Hisham. "Nous nous sommes sentis en sécurité durant cette trêve de cinq jours. J'espère qu'elle sera pérennisée", renchérit Walid al-Zabhani. A Dhaleh, où la trêve n'a pas empêché la poursuite des combats, un habitant tenait le discours inverse. "Nous ne voulons pas de trêve, assurait Ali al-Assmar. Les Houthis ont exploité la pause pour nous bombarder. Nous voulons que la coalition reprenne ses attaque contre ces miliciens". Le conflit a attisé la tension entre l'Arabie saoudite, puissance sunnite du monde musulman, et l'Iran, chef de file des chiites. Accusé par Ryad d'armer les rebelles Houthis, Téhéran dément en affirmant ne leur apporter qu'une assistance humanitaire. Un navire iranien transportant quelque 2.500 tonnes d'aide humanitaire destinée au Yémen est arrivé dimanche dans le Golfe d'Aden, malgré la mise en garde des Etats-Unis. Il devrait atteindre un port contrôlé par les rebelles dans quatre jours, selon une agence de presse iranienne.

