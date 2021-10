Kaboul (AFP). Afghanistan: attentat suicide meurtrier près de l'aéroport de Kaboul

Un attentat suicide a eu lieu dimanche matin près de l'aéroport de Kaboul faisant au moins deux morts et une vingtaine de blessés, alors qu'un moins un véhicule étranger passait à proximité, a-t-on appris de sources policières et auprès de l'hôpital. Selon le porte-parole de la police, Ebadullah Karimi, deux personnes ont été tuées. Sediq Sediqqi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, a précisé sur son compte Twitter: "Dans l'attaque d'aujourd'hui deux femmes ont été tuées, et 18 personnes -- 8 femmes, 7 hommes, 3 enfants -- ont été blessés". Ce bilan a été confirmé par le Dr Khalilullah Hodkhil, directeur adjoint de l'hôpital Wazir Akbar Khan, qui précise que les blessés "sont pris en charge et (que) leurs blessures ne sont pas graves". Le véhicule étranger appartenait à la mission européenne de police en Afghanistan (Eupol). "Tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que deux véhicules de l'Eupol se trouvait sur les lieux au moment de l'attaque", a dit à l'AFP Aziz Bassam, un porte-parole de l'Eupol. "Selon nos premières informations, il s'agit d'un attentat suicide () près de l'aéroport de Kaboul", a indiqué à l'AFP Najib Danish, le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur, qui a précisé qu'un convoi étranger était en train de passer au moment de l'explosion. Selon la même source, trois véhicules civils et un véhicule appartenant à des étrangers ont été endommagés dans l'attaque. L'attentat n'avait pas été revendiqué dimanche en milieu de matinée. Cette nouvelle attaque s'inscrit dans un contexte de combats quasi quotidiens entre les forces gouvernementales et les insurgés islamistes talibans. Les talibans qui ont lancé leur offensive de printemps fin avril visent également des cibles étrangères présentes Afghanistan. Mercredi soir, une attaque nocturne des insurgés contre une résidence hôtelière de Kaboul a fait 14 morts, pour la plupart des étrangers venus assister à un concert de musique afghane.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire