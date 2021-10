A Bayeux, Ifs près de Caen et Lisieux, mais aussi à Lessay ou à la Haye-Pesnel dans la Manche.

Une action "Viande de nulle part" pour dénoncer un manque de traçabilité de la viande dans les grandes surfaces.

Des actions qui durent depuis déjà plusieurs mois et qui se répèteront assure le syndicat agricole afin d’exercer et de maintenir la pression face aux industriels et distributeurs sur l’importance d’afficher l’origine des viandes fraîches et des produits transformés.