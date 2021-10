Beyrouth (AFP). Syrie: les forces spéciales américaines tuent un chef de l'EI

Les forces spéciales américaines ont tué un haut responsable du groupe jihadiste Etat islamique (EI) et capturé son épouse en Syrie, la première opération du genre annoncée publiquement par les Etats-Unis. Ailleurs dans le pays en guerre, l'EI a exécuté des dizaines de civils en 48 heures aux portes de Palmyre, l'antique cité menacée, alors qu'en Irak voisin l'organisation jihadiste tentait de prendre la totalité de la ville stratégique de Ramadi. "Sous la direction du président (Barack Obama), les forces américaines basées en Irak ont mené une opération à Al-Omar dans l'est de la Syrie pour capturer le haut responsable de l'EI, Abou Sayyaf, et sa femme", a déclaré samedi la porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC), Bernadette Meehan. "Durant l'opération vendredi soir, Abou Sayyaf a été tué lors d'échanges avec les forces américaines", a-t-elle ajouté. Dans un communiqué, le NSC a indiqué que l'épouse d'Abou Sayyaf "a été capturée et se trouve en détention dans une prison américaine en Irak". Cette opération, durant laquelle les commandos d'élite américains ont frappé au coeur du bastion de l'EI, est un rare recours aux "troupes sur le terrain" par les Etats-Unis, qui combattent depuis les airs les jihadistes en Syrie et en Irak. En 2014, un commando américain avait tenté de sauver un journaliste américain, James Foley, aux mains de l'EI en Syrie mais l'intervention avait échoué. - Une Yazidie libérée - L'opération terrestre de vendredi est la première ciblant un haut responsable de l'EI annoncée par les Etats-Unis. Elle "a permis de libérer une jeune femme yazidie (minorité kurdophone) qui semble avoir été maintenue en esclavage par le couple", selon Mme Meehan. Le responsable de l'EI a, selon le Pentagone, aidé directement les opérations militaires du groupe ainsi que son trafic de pétrole. Al-Omar, situé dans la province pétrolière de Deir Ezzor contrôlée en grande majorité par l'EI, est l'un des plus grands champs pétroliers de Syrie. L'EI occupe de vastes pans de territoire en Irak et en Syrie, où les avions de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis bombardent leurs positions depuis 2014. Le groupe jihadiste a mis la main sur la plupart des champs pétroliers et gaziers dans l'est syrien, mais les frappes de la coalition l'ont privé en partie de cette importante source de financement. Sur un autre front, l'EI a poursuivi son offensive pour la prise de Palmyre, joyau archéologique autour duquel les combats faisaient rage entre jihadistes et soldats du régime, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'EI est à environ un km de la cité (centre) qui a une importance stratégique pour le groupe ultraradical sunnite puisqu'elle ouvre sur le grand désert syrien, limitrophe de la province irakienne d'Al-Anbar --en grande partie contrôlée par l'EI-- et dont Ramadi est la capitale. "L'EI veut donner l'impression qu'il élargit encore plus son contrôle entre la Syrie et l'Irak, malgré les frappes de la coalition", a affirmé Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, Palmyre est située dans la province de Homs, et son éventuelle prise permettrait à l'EI d'étendre son influence au-delà de l'est et du nord syrien où il est implanté. - Civils, enfants exécutés -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire