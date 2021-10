Paris (AFP). Ligue 1: l'heure du sacre pour Paris, suspense pour la 3e place

La 37e et avant-dernière journée de L1 oscille entre confirmation et suspense: Paris peut être sacré champion à Montpellier et Lyon assurer sa 2e place contre Bordeaux, tandis que la lutte se poursuit pour la 3e marche du podium entre Monaco, Marseille et Saint-Étienne. . Paris: sacre attendu Après le tournant de la semaine passée, qui a vu Lyon craquer à Caen (3-0) pour laisser filer Paris vers le titre, l'heure est donc à la consécration pour le double champion de France en titre. Un match nul lui suffit à Montpellier pour décrocher son 3e titre d'affilée et se rapprocher d'un triplé national historique, puisque après avoir remporté la Coupe de la Ligue en avril, le PSG jouera la finale de la Coupe de France contre Auxerre (L2) le 30 mai. En attendant, un dernier effort est demandé à l'équipe de Laurent Blanc, privée de Zlatan Ibrahimovic (mollet) et des deux milieux de terrain italiens Thiago Motta et Marco Verratti suspendus, mais qui devrait récupérer David Luiz. Elle pourra cependant compter sur Javier Pastore et Edinson Cavani, auteur de six buts lors des trois derniers matches. Montpellier, pour sa part, a une bonne raison de repousser le sacre parisien, puisqu'un succès pourrait lui permettre de se hisser à la 6e place aux dépens de Bordeaux, si les Girondins venaient à chuter à Lyon. Or cette 6e place sera qualificative pour l'Europa League si Paris gagne la Coupe de France. Pour l'OL, un nul suffit également pour verrouiller sa place de dauphin, directement qualificative pour la Ligue des champions, devant son public de Gerland. . Ménage à trois pour la 3e place Si Monaco, renversé dans les derniers instants à Marseille dimanche (2-1), ne se fait plus d'illusions pour la 2e place, il lui faut à présent assurer la 3e. Or cette défaite face à l'OM, conjuguée à la large victoire de Saint-Étienne contre Nice (5-0), l'a mis à portée de ses deux rivaux pour le podium. Avec deux points d'avance, l'ASM a toutefois son destin en mains, qu'il est en mesure de conserver à l'occasion de la réception de Metz, relégué en Ligue 2 depuis une semaine. Une qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, dont il a atteint les quarts de finale cette saison, est un objectif qui ne s'est vraiment dessiné qu'à compter de son excellente phase retour. Et Monaco serait bien inspiré de ne pas s'effondrer pour valider une très bonne saison, dans le sillage de la prolongation de contrat jusqu'en 2019 de Leonardo Jardim. Pour l'OM, l'espoir est encore vivace. Sa victoire contre les Monégasques, dont il espère un nouveau faux pas, appelle cependant confirmation chez des Lillois, qui n'ont plus grand chose à gagner, dans un climat d'incertitude en coulisses concernant l'avenir de René Girard. Quant aux Stéphanois, 5es sans faire de bruit, ils sont bien à l'affût, que ce soit pour s'approcher de la 3e place ou pour chiper la 4e. Une victoire à Évian/Thonon s'impose pour au moins y croire jusqu'à la dernière journée. . Évian au bord du précipice Bien que rompu à l'exercice consistant à jouer sa survie en L1 dans les dernières journées depuis deux saisons, Evian/Thonon (18e) pourrait cette fois échouer. Car il n'a jamais été autant en danger. Avec quatre points de retard à combler sur Reims (17e), voire cinq sur Toulouse (16e), Nice (15e), Lorient (14e) et Caen (13e), une victoire est impérative face aux Verts. Et il lui faut espérer que dans le même temps ses concurrents chutent: Reims contre Rennes, le TFC à Guingamp, Nice face à Lens, Lorient à Nantes et Caen à Bastia. Le tout dans un climat de tension grandissante, notamment chez les Niçois, dont l'entraînement de jeudi a été émaillé d'incidents avec des supporteurs mécontents. Samedi (21h00) Bastia - Caen Évian-Thonon - Saint-Étienne Guingamp - Toulouse

