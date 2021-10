Aden (AFP). Yémen: violents combats dans le sud malgré la trêve

De violents combats entre rebelles chiites Houthis et leurs adversaires se déroulaient samedi dans des villes du sud du Yémen, notamment à Taëz où au moins 12 civils ont été tués, au quatrième jour d'une fragile trêve humanitaire, selon des sources militaires et locales. Les rebelles chiites bombardaient dans la matinée à l'arme lourde et aux obus plusieurs quartiers de Taëz, la troisième ville du Yémen, faisant au moins 12 morts et 51 blessés parmi les civils, a déclaré à l'AFP un responsable de l'administration locale. Les combats, qui se sont intensifiés dans la nuit, ont fait aussi 26 morts parmi les rebelles et leurs alliés, des militaires fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, et 14 dans les rangs des combattants qui leur sont hostiles, selon des sources militaires. Ces violences ont provoqué un mouvement d'exode d'une partie de la population qui fuyait Taëz vers des zones rurales plus sûres, d'autant plus que l'aide humanitaire promise n'arrivait pas dans la ville, selon des habitants. "L'aide humanitaire n'arrive pas à Taëz où nous n'avons reçu ni produits pétroliers, ni vivres ou équipements médicaux", a confirmé le responsable. A la faveur d'un cessez-le-feu de cinq jours en cours depuis mardi soir, les agences des Nations unies s'efforcent de livrer et distribuer de l'aide humanitaire au Yémen, une opération entravée dans certaines régions par la violence. Les armes ont résonné de nouveau samedi à Aden, la grande métropole du sud, après une nuit relativement calme, a rapporté un correspondant de l'AFP. Les affrontements aux différents types d'armes, y compris aux canons de char, se concentraient dans le nord d'Aden où les rebelles et leurs alliés tentaient de reprendre des positions perdues ces derniers jours, notamment un axe routier qui commande l'accès au centre-ville, ont indiqué à l'AFP des sources militaires. Des tirs d'obus ciblaient par ailleurs l'ouest d'Aden, selon les mêmes sources. Toujours dans le sud, la tension était également vive à Dhaleh après qu'une embuscade tendue dans la nuit à un convoi de miliciens chiites s'est soldée par la mort de 5 rebelles, selon un responsable local. Ces violences se sont intensifiées à la veille de l'expiration de la trêve humanitaire de cinq jours. Cette trêve a été initiée par l'Arabie saoudite, chef de file d'une coalition de pays arabes qui avait lancé le 26 mars des raids aériens contre les rebelles pour stopper leur progression et les empêcher de prendre le contrôle total du Yémen, voisin du royaume saoudien.

